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В России     28.12.2020 10:45

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 20 480 человек из числа заболевших ранее, 487 человек скончались.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 6 253 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 5 166 человек, скончались 76 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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