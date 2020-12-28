28 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 20 480 человек из числа заболевших ранее, 487 человек скончались.



В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 6 253 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 5 166 человек, скончались 76 человек.