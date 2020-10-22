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В России     22.10.2020 11:52

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в России

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Теги:  коронавирус  статистика 

22 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксирован 15 971 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 11 428 человек, скончались - 290 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 463 306 случаев заражения коронавирусом. 1 107 988 человек выздоровели, 25 242 человека скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявили 4 413 новых случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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