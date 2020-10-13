13 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также сообщается, что от коронавируса за сутки вылечились 7 550 человек, 244 человека скончались.
С начала пандемии в России зафиксировано 1 326 178 случаев заражения. 1 031 785 человек выздоровели, 22 966 человек скончалось.
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