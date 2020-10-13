 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     13.10.2020 10:46

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика 

13 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также сообщается, что от коронавируса за сутки вылечились 7 550 человек, 244 человека скончались.

С начала пандемии в России зафиксировано 1 326 178 случаев заражения. 1 031 785 человек выздоровели, 22 966 человек скончалось.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

10:59 В России Центробанк сообщил о двукратном росте краж денег со счетов граждан

10:46 В России Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России

10:40 Общество В России за сутки зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса с начала пандемии

10:40 Город (Москва и область) Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

01:27 В мире Тесты Трампа на коронавирус отрицательны несколько дней подряд

Актуальные материалы

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты

16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации

12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru