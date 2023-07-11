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14.07.2023, 13:44
Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ
14 июля — Mossovetinfo.ru — Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме по мере роста спроса и исчерпа...
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В России
12.07.2023, 18:46
Завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер» Минобороны
12 июля — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы России в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной тех...
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В России
11.07.2023, 14:13
Российские средства борьбы с высокоточным оружием Рособоронэкспорт представит на форуме "Армия-2023"
11 июля — Mossovetinfo.ru — АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит гостям и посетителям фор...