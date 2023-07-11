Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

14 июля — Mossovetinfo.ru — Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме по мере роста спроса и исчерпания запасов, сообщает ЦБ РФ в своем комментарии к динамике цен.



"По мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме", - отмечает Банк России.



Пока же эффект переноса ослабления курса рубля в цены менее заметен, чем обычно, за исключением отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), говорится в комментарии ЦБ РФ.



"Из-за ослабления рубля и стабильно высокого спроса, превышающего возможности предложения, подорожали легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм. Вспышки птичьего гриппа и повышение стоимости кормов ускорили рост цен на мясопродукты. В то же время новый урожай отечественных овощей начал замещать дорогой импорт, что привело к снижению цен на них. Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным", - отмечает ЦБ.