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В России
03.11.2023, 06:10
Открыт павильон «Атом» на ВДНХ
3 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, ...
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В России
02.11.2023, 17:47
Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти
2 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Национального центра исто...
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В России
27.10.2023, 09:57
По космической программе Путин поручил собрать уникальные компетенции в кулак
27 октября — Mossovetinfo.ru — Накануне, 26 октября, на совещании по вопросам развития космической отрасли в городе Ко...