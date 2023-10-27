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В России     03.11.2023 06:10

Открыт павильон «Атом» на ВДНХ

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Теги:  Кириенко  Новак  Собянин  Росатом  ВДНХ  Павильон ВДНХ 

3 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев открыли павильон «Атом» на ВДНХ,

Павильон «Атом» был построен по заказу «Росатома». Он представляет собой выставочный просветительский комплекс с крупнейшей и самой современной в России экспозицией, посвящённой ядерной энергии. Его общая площадь составляет более 25 тыс. кв. м, а вместимость – более 2 тысяч человек одновременно. Для посетителей он откроет двери 4 ноября вместе с международной выставкой-форумом «Россия», сообщает пресс-служба правительства России.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый павильон «Атом» представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три – подземные. Общая площадь составляет 25,3 тыс. кв. м, в том числе 1,2 тыс. кв. м – эксплуатируемая кровля. Строительство павильона было осуществлено в 2017–2023 годы за счет средств ГК «Росатом».

Посетители могут увидеть такие экспонаты, как «Ядерный реактор Ф-1», «Бомба РДС-1» и «Царь-бомба».

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Карта места

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Теги: 
Кириенко  Новак  Собянин  Росатом  ВДНХ  Павильон ВДНХ 

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