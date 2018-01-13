Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     13.01.2018 15:29

Памфилова допустила удлиненный бюллетень на выборах президента России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Элла Памфилова  выборы-2018  выборы президента России 

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова не исключила, что на выборах президента России 2018 года будет использован длинный бюллетень.

В эфире программы «Вести в субботу» она отметила, что сейчас подписи собирают 14 человек - 12 представителей партий и два самовыдвиженца. Кроме того, Владимир Жириновский и Павел Грудинин уже внесены в список кандидатов от ЛДПР и КПРФ соответственно.

«Значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день - 16», - сказала Памфилова.

Она также отметила, что «сегодня до полуночи еще придут представители несколько партий», поэтому список может быть и больше.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Элла Памфилова  выборы-2018  выборы президента России 

Возврат к списку

Лента новостей

23:18 Город Движение на Дмитровском шоссе ограничат из-за строительства метро‍

21:27 Общество Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому

20:45 ЧП, криминал Мужчина получил ожоги, спрыгнув на пути на станции метро в Москве

17:09 ЧП, криминал Два человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе

17:00 ЧП, криминал Неадекватный мужчина остановил движение поездов в московском метро

Актуальные материалы

12:41 Экология На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru