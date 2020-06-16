16 июня. Mossovetinfo.ru – Власти 14 российских городов отменили Парад Победы, который должен состояться 24 июня, из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.



Решение об отмене парада приняли власти Пскова, Вологды, Ярославля, Орла, Курска, Белгорода, Перми, Пензы, Саранска, Челябинска, Нижнего Тагила, Петропавловска-Камчатского, Иркутска и Якутска.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к решениям руководителей регионов об отмене или переносе Парада Победы, так как региональным властям на месте виднее «как обстоят дела».



Традиционно Парад Победы в России проходит в День Победы 9 мая. Однако, из-за пандемии коронавируса, в этом году проведение парада было отложено. 26 мая президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня.