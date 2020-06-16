Другие материалы
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В России
16.06.2020, 17:46
Парад Победы отменили в 14 российских городах
16 июня. Mossovetinfo.ru – Власти 14 российских городов отменили Парад Победы, который должен состояться 24 июня, из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Решение об отмене пар...
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В России
16.06.2020, 14:44
Детям до 7 лет носить маску не обязательно - Роспотребнадзор
16 июня. Mossovetinfo.ru – Дети до 7 лет могут не носить медицинскую маску, сообщает Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора. Для маленьких детей основ...
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В России
16.06.2020, 09:36
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса на людях
16 июня. Mossovetinfo.ru – Испытания вакцины от коронавируса на людях в России начнутся в ближайшее время, как только у группы добровольцев закончится двухнедельный карантин, сообщает Минобороны Ро...