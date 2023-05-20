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В России
22.05.2023, 11:41
Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России
22 мая — Mossovetinfo.ru — Стратегический курс Москвы предполагает приоритетное расширение сотрудничества с Китаем...
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В России
21.05.2023, 09:14
Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска
21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Арт...
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В России
20.05.2023, 20:28
Съезд Справедливой России поддерживает выдвижение Путина на президентских выборах 2024 года
20 мая — Mossovetinfo.ru — Поддержать выдвижение кандидатуры президента РФ Владимира Путина в случае его участия в в...