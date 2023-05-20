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В России     22.05.2023 11:41

Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России

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Теги:  Россия  Китай  Патрушев  сотрудничество  приоритет  выгода  развитие  партнерство 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Стратегический курс Москвы предполагает приоритетное расширение сотрудничества с Китаем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку в понедельник, сообщает ТАСС.

"Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем - стратегический курс России. Наша страна уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой во всех сферах, оказанию взаимопомощи и наращиванию координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира", - сказал Патрушев

Особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне, в том числе государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта, - отметил секретарь Совета безопасности.

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Теги: 
Россия  Китай  Патрушев  сотрудничество  приоритет  выгода  развитие  партнерство 

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