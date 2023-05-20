21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Арт...

20 мая — Mossovetinfo.ru — Поддержать выдвижение кандидатуры президента РФ Владимира Путина в случае его участия в в...