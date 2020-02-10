10 февраля. Mossovetinfo.ru – Два пациента у которых в России был диагностирован коронавирус чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила, что двух граждан Китая, у которых был диагностирован коронавирус, планируют начать готовить к выписке после того, как будут получены дважды повторенные отрицательные результаты их обследования. После этого они смогут свободно находится на территории России.
Ранее сообщалось, что на территории России были выявлены два гражданина КНР, зараженные коронавирусом: в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших были изолированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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