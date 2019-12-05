5 декабря. Mossovetinfo.ru – Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года на 6,6% сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.



Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей. При этом у участников и инвалидов Великой Отечественной войны пенсии вырастут до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.



Таким образом, уже с начала года индексация пенсий пройдет с опережением уровня инфляции.



Кроме того, в феврале на 3,8% будут проиндексированы ежемесячные выплаты россиян, которые имеют право на льготы и соцподдержку. В России насчитывается 15 миллионов таких граждан.