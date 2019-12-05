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В России     05.12.2019 09:36

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Теги:  ПФР  пенсии  индексация 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года на 6,6% сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей. При этом у участников и инвалидов Великой Отечественной войны пенсии вырастут до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Таким образом, уже с начала года индексация пенсий пройдет с опережением уровня инфляции.

Кроме того, в феврале на 3,8% будут проиндексированы ежемесячные выплаты россиян, которые имеют право на льготы и соцподдержку. В России насчитывается 15 миллионов таких граждан.


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Теги: 
ПФР  пенсии  индексация 

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