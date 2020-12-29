29 декабря. Mossovetinfo.ru - В 2021 году в России на год вырастет пенсионный возраст, при этом размер страховых пенсий вырастет.



Если сейчас пенсионный возраст составляет 55,5 лет для женщин и 60,5 лет для мужчин, то со следующего года выходить на пенсию женщины смогут с 56,5 года, мужчины - с 61,5 года. Кроме того, для выхода на пенсию необходимо иметь минимум 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионный балл.



В тоже время, если человек не может найти работу и это подтверждается центром занятости, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. Однако, рабочий стаж человека, оставшегося без работы, должен составлять не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.



Также с 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, то есть в полтора раза выше, чем прогнозируемая по итогам 2020 года инфляция. По данным пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 миллионов граждан. В результате, средний размер пенсии по стране вырастет до 17,4 тысячи рублей.