15 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года:



1. Администрации Президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа Президента Российской Федерации, определяющего:



а) национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, включая:



увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году;



повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране;



вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых;



обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно;



создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов;



б) национальные цели, соответствующие целевые показатели и стратегические задачи по следующим направлениям:



здравоохранение;



образование;



демография;



жильё и городская среда;



международная кооперация и экспорт;



производительность труда;



малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;



безопасные и качественные дороги;



экология;



цифровая экономика;



в) целевые параметры и основные задачи комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, разрабатываемого на основе стратегии пространственного развития Российской Федерации.



Срок – 15 апреля 2018 года.



Ответственный: Вайно А.Э.



2. Правительству Российской Федерации:



а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:



совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости;



уточнение параметров расчёта налога на имущество физических лиц;



б) с учётом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан;



в) представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив её предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости;



г) в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удалённых от рынков сбыта;



д) подготовить с участием Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения о направлениях и механизмах нормативного обеспечения улучшения условий предпринимательской деятельности.



Срок – 15 июля 2018 года.



Ответственный: Медведев Д.А.



3. Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте.



Срок – 15 июля 2018 года.



Ответственные: Медведев Д.А., Набиуллина Э.С.



4. Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным Судом Российской Федерации представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершённых предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений.



Срок – 1 декабря 2018 года.



Ответственные: Вайно А.Э., Лебедев В.М.