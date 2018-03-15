15 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года:
1. Администрации Президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа Президента Российской Федерации, определяющего:
а) национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, включая:
увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году;
повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране;
вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых;
обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно;
создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов;
б) национальные цели, соответствующие целевые показатели и стратегические задачи по следующим направлениям:
здравоохранение;
образование;
демография;
жильё и городская среда;
международная кооперация и экспорт;
производительность труда;
малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
безопасные и качественные дороги;
экология;
цифровая экономика;
в) целевые параметры и основные задачи комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, разрабатываемого на основе стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Срок – 15 апреля 2018 года.
Ответственный: Вайно А.Э.
2. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости;
уточнение параметров расчёта налога на имущество физических лиц;
б) с учётом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан;
в) представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив её предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости;
г) в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удалённых от рынков сбыта;
д) подготовить с участием Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения о направлениях и механизмах нормативного обеспечения улучшения условий предпринимательской деятельности.
Срок – 15 июля 2018 года.
Ответственный: Медведев Д.А.
3. Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте.
Срок – 15 июля 2018 года.
Ответственные: Медведев Д.А., Набиуллина Э.С.
4. Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным Судом Российской Федерации представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершённых предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений.
Срок – 1 декабря 2018 года.
Ответственные: Вайно А.Э., Лебедев В.М.