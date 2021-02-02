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В России     02.02.2021 15:17

Первая партия вакцины от COVID-19 Центра Чумакова поступит в оборот в марте

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Первая партия вакцины от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот в марте, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на заместителя гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра им.Чумакова Константина Чернова.

Ожидается, что вакцина, которая будет называться «КовиВак», будет зарегистрирована Минздравом 16 февраля. Первая партия ориентировочно составит 100 тысяч доз.

Ранее стало известно, что в феврале стартует производство однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина 

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