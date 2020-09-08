 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     08.09.2020 00:38

Первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцина  коронавирус  Минздрав 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Первая партия российской вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот, сообщается на официальном сайте Минздрава России.

Вакцина, которая была совместно разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и специалистами Минобороны, прошла лабораторные испытания Роспотребнадзора и в ближайшее время начнет поступать в регионы.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. Перед этим вакцина прошла две стадии клинических испытаний.

В Москве 7 сентября началось обследование добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях вакцины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в этих испытаниях. В настоящий момент записались уже 25 тысяч человек, а всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе граждане из возрастной группы 60 лет и старше.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцина  коронавирус  Минздрав 

Возврат к списку

Лента новостей

02:06 В России Минздрав разъяснил неточности в данных о смертности от коронавируса

01:07 Происшествия Футбольные фанаты осуждены за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек

00:50 Общество Суд 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову

00:38 В России Первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот

20:52 Власть Проектом реновации в Останкино утверждено строительство 404 тыс кв метров недвижимости на месте 112 тыс сноса

Актуальные материалы

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов

16:11 Город (Москва и область) Запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru