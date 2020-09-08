8 сентября. Mossovetinfo.ru – Первая партия российской вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот, сообщается на официальном сайте Минздрава России.
Вакцина, которая была совместно разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и специалистами Минобороны, прошла лабораторные испытания Роспотребнадзора и в ближайшее время начнет поступать в регионы.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. Перед этим вакцина прошла две стадии клинических испытаний.
В Москве 7 сентября началось обследование добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях вакцины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в этих испытаниях. В настоящий момент записались уже 25 тысяч человек, а всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе граждане из возрастной группы 60 лет и старше.
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