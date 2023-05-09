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В России     11.05.2023 07:33

Песков: задачи СВО частично выполнены, частично - далеки от завершения

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Теги:  СВО  Донбасс  Украина  Кремль  Песков  цели СВО 

11 мая - Mossovetinfo.ru - Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично - еще далеки от завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, - передает РИА НОВОСТИ.

В самом начале, еще 24 февраля прошлого года, президент России (Владимир Путин) говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать, - заявил Песков.

Частично нам удалось выполнить эту задачу, а частично - мы еще далеко от ее полного завершения. Вы видите, что продолжаются обстрелы боеприпасами с обедненным ураном, обстрелы Донецка, других городов. Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена, - указал пресс-секретарь главы российского государства.

Утром, 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

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Теги: 
СВО  Донбасс  Украина  Кремль  Песков  цели СВО 

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