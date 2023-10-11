27 октября — Mossovetinfo.ru — Накануне, 26 октября, на совещании по вопросам развития космической отрасли в городе Ко...

11 октября — Mossovetinfo.ru — За период с января по сентябрь 2023 года восстановлены права свыше 30 тысяч дольщиков. Об ...