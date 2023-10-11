27 октября — Mossovetinfo.ru — Накануне, 26 октября, на совещании по вопросам развития космической отрасли в городе Королев Московской области Президент России Владимир Путин поручил собрать уникальные компетенции в кулак, построить на основе современных финансовых и организационных механизмов новый нацпроект в сфере космической отрасли, «чтобы на основе наших собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты, эффективнее задействовать нашу ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития нашей экономики, наших регионов, для создания принципиально новых возможностей для граждан Российской Федерации». Об этом сообщается в стенограмме совещания, опубликованной на сайте Президента России
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«Добавлю также, что применение космических услуг в разы увеличивает динамику развития, потенциал компаний и целых секторов экономики. В том числе таких перспективных индустрий, как робототехника, экономика данных, а также беспилотный транспорт.
Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведём в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных и инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров», - сказал Путин.
Президент обратил внимание на необходимость реализовывать нацпроект «основе современных финансовых и организационных механизмов» с расширением участия частных компаний.
«Обращаю внимание: новый нацпроект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования, привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии».
Фото: Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли - сайт Президента России, Сергей Бобылёв, ТАСС