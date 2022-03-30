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В России     30.03.2022 07:23

По ставке в 9,5% начнут рассчитывать штрафы и пени за неоплату ЖКУ

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Теги:  ЖКУ  штрафы  пени 

30 марта. Mossovetinfo.ru - Расчет штрафов и пеней за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам будет производиться исходя из ключевой ставки в 9,5%, действовавшей на 27 февраля 2022 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения, - сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

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Теги: 
ЖКУ  штрафы  пени 

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