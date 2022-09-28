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В России     28.09.2022 10:12

Почему призывают не служивших и запасников старше 45 лет - военком

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Теги:  Кучабский  военком  частичная мобилизация  разъяснение  мнение 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию попадают люди, не служившие в армии и граждане старших возрастных категорий. Об этом Кучабский рассказал в Telegram-канале правительства региона.

«В соответствии с указом президента и его выступлением на телевидении президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт, служили. Обращаю внимание — в первую очередь, кто служил и имеет боевой опыт.
Граждане, которые не служили — они являются гражданами, пребывающими в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации.
Мы относятся к этим гражданам, как и к остальным категориям. Ребята идут добровольно. Я вчера беседовал, есть те, которые не служил, они сказали я хочу, я пойду, я добровольно иду на мобилизацию. Мы не имеем право им отказывать либо отодвигать в сторону или переносить на другие сроки», - сказал Кучабский.

«То же самое касается граждан, пребывающих в запасе, категории "возрастные", назовем так. У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья — до 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь те кому 45. Все равны. В соответствии с федеральным законом о мобилизации номер 31-ФЗ все равны. Мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и 20 лет назад. Соответственно, более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад, и стараемся работать в первую очередь с этими гражданами. Тем более, еще раз скажу, теми, кто имеет боевой опыт, это очень важно», - объяснил Кучабский в видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.

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Теги: 
Кучабский  военком  частичная мобилизация  разъяснение  мнение 

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