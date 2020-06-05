5 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 726 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего по стране за все время выявлено 449 834 случая во всех регионах. На данный момент заражено коронавирусом 231 626 человек.



За сутки вылечились 8 057 человек, всего вылечились 212 680 человек. За сутки умерло 144 человека. За весь период скончались 5 528 человек.



В России проведено уже более 12 миллионов тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 320 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 317 006 человек.