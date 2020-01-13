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В России     13.01.2020 11:41

Почти 80% взрослых россиян пользуются интернетом

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Теги:  интернет  статистика 

13 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году число россиян в возрасте от 16 лет и старше, которые пользуются интернетом, выросло с 91 до 94,4 миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на исследование GfK.

Пользователями интернета является 79,8% взрослых россиян.

Согласно данным исследования, наибольший прирост пользователей интернета в 2019 году отмечается в категории россиян в возрасте 65 лет и старше – в этой категории число интернет-пользователей за год выросло с 26 до 36%. С 63 до 66% выросло число пользователей интернета в возрастной категории от 50 до 64 лет.

В возрастной группе от 16 до 19 лет интернетом пользуются почти 100%, в возрастной группе от 20 до 29 лет – 97%.

Не пользуется интернетом более 24 миллионов взрослых россиян (20,2%). Среди причин, по которым люди не пользуются интернетом, называют отсутствие потребности, неумение пользоваться сетью и отсутствие необходимого оборудования.


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Теги: 
интернет  статистика 

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