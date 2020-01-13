Другие материалы
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В России
13.01.2020, 11:41
Почти 80% взрослых россиян пользуются интернетом
13 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году число россиян в возрасте от 16 лет и старше, которые пользуются интернетом, выросло с 91 до 94,4 миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на исследование G...
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В России
13.01.2020, 09:58
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов
13 января. Mossovetinfo.ru – Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявили о повышении с января архивных тарифов, сообщает РИА Новости. «Мегафон» повысит тарифы...
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В России
13.01.2020, 09:40
Минспросвещения планирует изменить систему оплаты труда учителей
13 января. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещение готовит поправки в Трудовой кодекс, которые должны изменить систему оплаты труда российских учителей, сообщила в интервью «Российской газете» г...