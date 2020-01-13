13 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году число россиян в возрасте от 16 лет и старше, которые пользуются интернетом, выросло с 91 до 94,4 миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на исследование GfK.



Пользователями интернета является 79,8% взрослых россиян.



Согласно данным исследования, наибольший прирост пользователей интернета в 2019 году отмечается в категории россиян в возрасте 65 лет и старше – в этой категории число интернет-пользователей за год выросло с 26 до 36%. С 63 до 66% выросло число пользователей интернета в возрастной категории от 50 до 64 лет.



В возрастной группе от 16 до 19 лет интернетом пользуются почти 100%, в возрастной группе от 20 до 29 лет – 97%.



Не пользуется интернетом более 24 миллионов взрослых россиян (20,2%). Среди причин, по которым люди не пользуются интернетом, называют отсутствие потребности, неумение пользоваться сетью и отсутствие необходимого оборудования.