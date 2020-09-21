21 сентября. Mossovetinfo.ru - Фирменный поезд «Янтарь» Москва - Калининград с 30 сентября вновь будет курсировать ежедневно, сообщается на официальном сайте РЖД.



Режим следования поезда был изменен весной в связи с распространением коронавируса. В РЖД напомнили, что в сообщении с Калининградом также курсируют поезда Санкт-Петербург - Калининград и Калининград - Адлер.



Также напоминается, что поезда, следующие через Белоруссию и Литву транзитом, не производят посадку и высадку пассажиров на их территориях, там предусмотрены только технические остановки.



По российско-литовскому соглашению в поездах, курсирующих в сообщении с Калининградом, могут единовременно проезжать 200 пассажиров. При этом, транзитный проезд рахрешен только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Проезд по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу запрещен.



Для сохранения здоровья пассажиров и персонала в поездах проводится комплекс профилактических мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию; уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления всем пассажирам измеряют температуру бесконтактным методом. В вагонах организована продажа средств защиты (маски, перчатки, антисептики и так далее).