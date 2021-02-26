 
Актуальные темы: коронавирус
В России     26.02.2021 11:03

Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  продуктовые карточки  малоимущие  социальная политика 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Союз потребителей обратился в Минпромторг с предложением выдавать деньги на продукты питания гражданам, получающим жилищные субсидии, сообщают «Известия».

Речь идет о людях, у которых плата за услуги ЖКХ составляет 22% семейного бюджета и больше. Этих граждан в России уже признали наиболее нуждающимися. Жилищные субсидии в России получают около 3 миллионов семей.

В Союзе потребителей считают, что поскольку институт жилищных субсидий для данной категории граждан уже доказал свою эффективность, они могут стать первыми кандидатами на получение социальных «продовольственных карточек».

Предлагается выплачивать этой категории граждан в среднем по 3 тысячи рублей на семью, при этом использовать их можно только для покупки отечественных продуктов. Если выплаты запустить с 1 апреля, то до конца года на эти цели потребуется порядка 81 миллиарда рублей.

Отмечается, что такая адресная раздача будет намного эффективнее, чем при раздаче всем поровну. Кроме того, введение адресной продовольственной помощи позволит поддержать российских аграриев, промышленность и торговлю.

Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что можно подумать над введением продовольственных сертификатов для малоимущих, и напомнил, что эта тема поднималась раньше и правительству поручено ее обсудить.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
продуктовые карточки  малоимущие  социальная политика 

Возврат к списку

Лента новостей

11:03 В России Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

10:30 Мнения Онищенко призвал не затягивать с отменой коронавирусных ограничений для пожилых людей

10:14 Общество Amnesty International выпустила новое заявление по Навальному

09:39 В мире Лидеры ЕС признали необходимость введения сертификатов вакцинации

09:19 Город (Москва и область) Сбой в движении электричек произошел утром 26 февраля на участке Тверь — Москва

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru