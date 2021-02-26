Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Союз потребителей обратился в Минпромторг с предложением выдавать деньги на продукты питания гражданам, получающим жилищные субсидии, сообщают «Известия».



Речь идет о людях, у которых плата за услуги ЖКХ составляет 22% семейного бюджета и больше. Этих граждан в России уже признали наиболее нуждающимися. Жилищные субсидии в России получают около 3 миллионов семей.



В Союзе потребителей считают, что поскольку институт жилищных субсидий для данной категории граждан уже доказал свою эффективность, они могут стать первыми кандидатами на получение социальных «продовольственных карточек».



Предлагается выплачивать этой категории граждан в среднем по 3 тысячи рублей на семью, при этом использовать их можно только для покупки отечественных продуктов. Если выплаты запустить с 1 апреля, то до конца года на эти цели потребуется порядка 81 миллиарда рублей.



Отмечается, что такая адресная раздача будет намного эффективнее, чем при раздаче всем поровну. Кроме того, введение адресной продовольственной помощи позволит поддержать российских аграриев, промышленность и торговлю.



Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что можно подумать над введением продовольственных сертификатов для малоимущих, и напомнил, что эта тема поднималась раньше и правительству поручено ее обсудить.