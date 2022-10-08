12:17 В России Поручения Путина в связи с ЧП на Крымском мосту
09:39 Происшествия Арка Крымского моста над судоходной частью моста не повреждена - НАК
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16:48 Город (Москва и область) Открыт специальный канал для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам
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16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
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06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине