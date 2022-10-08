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В России     08.10.2022 12:17

Поручения Путина в связи с ЧП на Крымском мосту

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Теги:  Крымский мост  ЧП  Путин  поручение  Мишустин  Хуснуллин 

8 октября, Mossovetinfo.ru - Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады и поручил сформировать правительственную комиссию, сообщает сайт Президента России.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады Председателя Правительства Михаила Мишустина, Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Министерства транспорта Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - говорится в сообщении.

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В её состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", - сообщается на сайте Президента РФ.

Также отмечается, что "по поручению главы государства Министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков выехали на место происшествия".

Михаил Мишустин по поручению Президента создал Правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, - сообщает сайт Правительства России.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении сайта Правительства России.

Также отмечается, что "На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Об этом 8 октября сообщил Национальный антитеррористический комитет".

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Теги: 
Крымский мост  ЧП  Путин  поручение  Мишустин  Хуснуллин 

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