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В России     20.10.2020 10:09

Повторного введения режима нерабочих недель в России не будет - СМИ

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  карантин 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Федеральные власти не планируют вводить в России жесткий режим самоизоляции из-за коронавируса, по аналогии с тем, который вводился весной, сообщает РБК со ссылкой на двух не названных федеральных чиновников.

По словам источников издания, президент прислушивается к мнению специалистов, которые утверждают, что необходимости в введении локдауна нет.

Ранее на совещании Путина с членами правительства об отсутствии необходимости введения жесткий ограничений по аналогии с весенними заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, ситуация с коронавирусом управляема и не требует введения максимально жестких ограничений.

Позднее слова Голиковой подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также сообщается, что не планируется и отдельное обращение президента к народу по ситуации с коронавирусом, как это было весной. Президент регулярно обсуждает ситуацию и принимаемые меры на различных совещаниях, поэтому необходимости в отдельном обращении нет.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  карантин 

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