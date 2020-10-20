20 октября. Mossovetinfo.ru – Федеральные власти не планируют вводить в России жесткий режим самоизоляции из-за коронавируса, по аналогии с тем, который вводился весной, сообщает РБК со ссылкой на двух не названных федеральных чиновников.



По словам источников издания, президент прислушивается к мнению специалистов, которые утверждают, что необходимости в введении локдауна нет.



Ранее на совещании Путина с членами правительства об отсутствии необходимости введения жесткий ограничений по аналогии с весенними заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, ситуация с коронавирусом управляема и не требует введения максимально жестких ограничений.



Позднее слова Голиковой подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Также сообщается, что не планируется и отдельное обращение президента к народу по ситуации с коронавирусом, как это было весной. Президент регулярно обсуждает ситуацию и принимаемые меры на различных совещаниях, поэтому необходимости в отдельном обращении нет.