Другие материалы
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В России
11.10.2023, 09:37
Права более 30 тысяч дольщиков восстановлены за девять месяцев 2023 года в России
11 октября — Mossovetinfo.ru — За период с января по сентябрь 2023 года восстановлены права свыше 30 тысяч дольщиков. Об ...
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В России
07.10.2023, 14:33
Собянин поздравил Путина с днем рождения, отметив, - "мы обязательно победим" под вашим руководством
7 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения Президента России Владимира Путин...
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В России
03.10.2023, 15:22
Правительство России продлило бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам
3 октября — Mossovetinfo.ru — Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от ...