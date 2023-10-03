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В России     11.10.2023 09:37

Права более 30 тысяч дольщиков восстановлены за девять месяцев 2023 года в России

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Теги:  Россия  дольщики  жилищная политика  рынок жилья  жилье  строительство  Хуснуллин 

11 октября — Mossovetinfo.ru — За период с января по сентябрь 2023 года восстановлены права свыше 30 тысяч дольщиков. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий» Марат Хуснуллин.

«За девять месяцев текущего года оказана помощь 30 577 дольщикам. За счёт федеральных механизмов восстановлены права 13 636 граждан, за счёт региональных – 16 941 человека», – сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении на сайте правительства.

К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным, или субъектовым, – привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и др.

По итогам трёх кварталов 2023 года квартиры получили или в процессе получения 23 700 дольщиков, долгостроями перестали быть 177 домов, из них 97 введены с участием средств федерального бюджета, Квартиры в этих домах предназначены для 11 331 пострадавшего гражданина. Ещё 12 400 обманутых дольщиков получат жилье в 80 домах, которые построены регионами самостоятельно.

Всего в 2019–2023 годах общими усилиями фонда и регионов помощь получили более 193 тысяч граждан, пострадавших от действий застройщиков.

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Теги: 
Россия  дольщики  жилищная политика  рынок жилья  жилье  строительство  Хуснуллин 

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