1 июня. Mossovetinfo.ru – С 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», которые ужесточают правила предоставления мобильных услуг в стране.



Теперь услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, чьи данные подтверждены государственными органами. На операторов возлагается задача проверять данные абонентов, для этого им будет предоставлен доступ к информационным системам госорганов. Сведения о всех абонентах будут вноситься в автоматизированную систему расчетов операторов. Если достоверность данных об абоненте не будет подтверждена, оператор обязан приостановить предоставление услуг мобильной связи.



Данная мера направлена на борьбу с распространением нелегальных sim-карт в стране. За 2017 год Роскомнадзор совместно с МВД изъял из обращения более 106 тысяч нелегальных sim-карт, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.