24 декабря. Mossovetinfo.ru – С января 2020 года в России стартует масштабная реформа системы подготовки водителей, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсантъ».



Первые изменения вступят в силу уже с января 2020 года. С этого момента при обучении в автошколах ученикам в сопровождении инструкторов разрешат проводить учебную езду на магистралях. Кроме того, вводится новый возрастной ценз для обучающихся на право вождения автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm). Получить права данных категорий можно будет только с 20 лет (сейчас – с 16 лет). Помимо этого, появится новая норма в ПДД – водители, которые лишены прав на определенный срок, после истечения этого срока смогут получить права обратно только в том случае, если нет задолженностей по штрафам. В тоже время, если у автошколы нет лицензии, ее ученики будут не допущены до экзамена.



С октября начнут действовать и другие изменения в правилах сдачи экзамена. Отменяется раздельный экзамен по вождению на площадке и в городе. Теперь экзаменатор должен проверить базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и так далее) на площадке или на тупиковой улице, после чего принимает решение отправит ученика на улицы. При этом, если сейчас маршрут экзамена заранее известен, то с октября 2020 года будет публиковаться только список улиц, которые могут быть включены в маршрут экзамена.



Отмечается, что новые правила не отменяют обязанности автошкол иметь учебную площадку. Также сообщается, что ученики, получающие права на мотоцикл, по-прежнему будут сдавать экзамен по вождению на площадке.



С 1 октября 2020 года появятся и другие нововведения. С одной стороны, результаты экзамена в случае неудачной оценки можно будет аннулировать с помощью жалобы. С другой стороны, ГИБДД сможет отменить положительный экзамен, в случае предоставления поддельных документов.



Также в новых правилах уточняются сроки пересдачи экзаменов. Если кандидат не сдал экзамен по теории, новый экзамен должен проводится не ранее, чем через 7 дней, и не позднее, чем через 30 дней после первого. В случае пересдачи практического экзамена, новый также назначается не ранее, чем через 7 дней, и не позднее, чем через 60 дней после неудачной попытки. Если кандидат не сдал экзамен с третьей попытки, то следующую он сможет сделать не ранее, чем через месяц, и не позднее, чем через три месяца.