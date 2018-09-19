19 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Росси предложило с 1 января 2019 года поднять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщают РИА Новости со ссылкой на проект федерального закона.
Размер МРОТ предлагается поднять до 11 280 рублей, что составит 100% от величины прожиточного минимума в IV квартале 2018 года. Рост МРОТ составит 1,048%.
В предыдущий раз МРОТ был повышен в мае текущего года. Повышение МРОТ коснулось 3 миллионов человек, на эти цели было выделено 20 миллиардов рублей.
15:23 В России В России могут ввести платные выделенные полосы
15:09 В России Правительство предложило с 2019 года поднять МРОТ
14:16 Город (Москва и область) Собянин назначил заместителей мэра Москвы
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:59 Город (Москва и область) Более 130 человек спасли в купальный сезон на московских водоемах
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы