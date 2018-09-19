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В России     19.09.2018 15:09

Правительство предложило с 2019 года поднять МРОТ

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Теги:  Правительство РФ  МРОТ 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Росси предложило с 1 января 2019 года поднять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщают РИА Новости со ссылкой на проект федерального закона.

Размер МРОТ предлагается поднять до 11 280 рублей, что составит 100% от величины прожиточного минимума в IV квартале 2018 года. Рост МРОТ составит 1,048%.

В предыдущий раз МРОТ был повышен в мае текущего года. Повышение МРОТ коснулось 3 миллионов человек, на эти цели было выделено 20 миллиардов рублей.


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Теги: 
Правительство РФ  МРОТ 

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