26 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров, соответствующее предложение заложено в проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Планируется, что с 2020 года прожиточный минимум пенсионеров составит 9311 рублей, в то время как в настоящий момент по данным ПФР он составляет в среднем по стране 8846 рублей.
Величину прожиточного минимума пенсионера предлагается установить в целом по стране, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, а средний размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.
09:24 В России Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
08:57 Город (Москва и область) Еще две необычные площадки для регистрации брака открылись в Москве
08:48 Общество В Москве 26 сентября немного потеплеет
08:44 Город (Москва и область) Более 100 забегов пройдет осенью в московских парках
08:27 Город (Москва и область) Выставка дизайн-решений для украшения городов пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва