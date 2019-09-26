26 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров, соответствующее предложение заложено в проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, опубликованном на официальном портале правовой информации.



Планируется, что с 2020 года прожиточный минимум пенсионеров составит 9311 рублей, в то время как в настоящий момент по данным ПФР он составляет в среднем по стране 8846 рублей.



Величину прожиточного минимума пенсионера предлагается установить в целом по стране, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, а средний размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.