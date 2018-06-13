13 июня. Mossovetinfo.ru – Правительство России уже в среду 13 июня может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Правительство планирует начать повышение пенсионного возраста с 2019 года и предлагает повышать его по году в год. В конечном итоге пенсионный возраст для мужчин должен стать равным 65 годам, для женщин – 63 годам.
При этом для тех, кто имеет право досрочного выхода на пенсию, пенсионный возраст пока повышать не планируют. Также прорабатывается вопрос о возможности выхода на пенсию раньше установленного срока – предлагается разрешить такую возможность, однако те, кто ей воспользуется будут получать пенсию с понижающим коэффициентом.
В настоящее время мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет.
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