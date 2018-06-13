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В России     13.06.2018 09:50

Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста – СМИ

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Теги:  Правительство РФ  пенсионный возраст  пенсии  законопроекты 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Правительство России уже в среду 13 июня может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Правительство планирует начать повышение пенсионного возраста с 2019 года и предлагает повышать его по году в год. В конечном итоге пенсионный возраст для мужчин должен стать равным 65 годам, для женщин – 63 годам.

При этом для тех, кто имеет право досрочного выхода на пенсию, пенсионный возраст пока повышать не планируют. Также прорабатывается вопрос о возможности выхода на пенсию раньше установленного срока – предлагается разрешить такую возможность, однако те, кто ей воспользуется будут получать пенсию с понижающим коэффициентом.

В настоящее время мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет.


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Теги: 
Правительство РФ  пенсионный возраст  пенсии  законопроекты 

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