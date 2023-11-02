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В России
18.11.2023, 11:21
Правительство учредило премии в области транспортной науки и техники
18 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — Начиная с 2024 года в России будут присуждаться премии имени Владимира Николаевич...
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В России
03.11.2023, 06:10
Открыт павильон «Атом» на ВДНХ
3 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, ...
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В России
02.11.2023, 17:47
Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти
2 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Национального центра исто...