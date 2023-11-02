Правительство учредило премии в области транспортной науки и техники

18 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — Начиная с 2024 года в России будут присуждаться премии имени Владимира Николаевича Образцова, сообщает пресс-служба Правительства России со ссылкой на Постановление об учреждении такой награды, подписанное Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.



«Премии в размере по 1 млн рублей каждая будут вручаться в трёх номинациях – за заслуги в области транспортной науки и транспортного образования, за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в сфере транспортного строительства», - говорится в сообщении.



Отмечается, что решение о присуждении премии даст возможность поддержать отраслевые научные школы и выявить лучшие решения и открытия, способствующие повышению скорости и безопасности движения и также позволит отметить лучшие примеры строительства транспортной инфраструктуры.