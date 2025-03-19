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В России
24.03.2025, 20:30
Правительство утвердило Стратегию демографической политики до 2036 года
24 марта — Mossovetinfo.ru — Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года утверж...
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В России
20.03.2025, 15:46
Президент Путин подписал указ о легализации находящихся в России граждан Украины
20 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в РФ ...
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В России
19.03.2025, 08:36
57 украинских беспилотников сбили над регионами России силы ПВО в ночь на 19 марта
19 марта — Mossovetinfo.ru — По информации Минобороны России, минувшей ночью над регионами России ПВО уничтожено и п...