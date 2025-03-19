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В России     24.03.2025 20:30

Правительство утвердило Стратегию демографической политики до 2036 года

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Теги:  Россия  демография  семья  политика  стратегия  правительство 

24 марта — Mossovetinfo.ru — Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года утверждена в России. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

Ключевым механизмом реализации утверждённой стратегии станет новый национальный проект «Семья».

Стратегия нацелена на сохранение населения страны за счёт повышения рождаемости, укрепления материнского, отцовского и детского здоровья, обеспечение поддержки и защиты семей как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей.

Документ содержит ряд конкретных мер, направленных на достижение поставленных задач и предусматривает достижение показателей, среди которых увеличение продолжительности жизни и суммарного коэффициента рождаемости, а также рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, необходимо также сформировать у граждан систему мотивации к здоровому образу жизни и созданию условий для своевременной профилактики заболеваний.

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Теги: 
Россия  демография  семья  политика  стратегия  правительство 

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