2 октября. Mossovetinfo.ru – Правительство России вновь рассматривает вопрос введения в стране норм энергопотребления, сообщает «Коммерсантъ».
Впервые этот вопрос рассматривался в 2013 году. Тогда в семи регионах страны в качестве пилотного эксперимента была установлена норма энергопотребления от 50 до 190 киловатт-час в месяц на человека. Это норма должна была оплачиваться по низкому тарифу, после превышения нормы потребления тариф начинал резко расти. В дальнейшем планировалось распространить подобную практику на все российские региона, однако тогда дальше эксперимента дело не пошло.
Сейчас правительство вновь вернулось к вопросу введения тарифов энергопотребления. Теперь предлагается ввести норму в 300 киловатт-час в месяц на человека, которые будут оплачиваться по базовому тарифу. При превышении нормы оплата пойдет по повышенному тарифу, а при превышении расхода электроэнергии в 500 киловатт-часов в месяц, будет действовать самый высокий «экономически обоснованный» тариф, при этом объем потребления будет фиксироваться уже не на одного человека, а на все домохозяйство. Кроме того, планируется сократить список потребителей, которые приравниваются к населению (садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, жилье при воинских частях, религиозные организации, места лишения свободы), а также отказаться от льгот для жителей села и льгот для квартир с электроплитами и электроотоплением.
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