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В России     01.08.2024 20:44

Президент подписал указы о помиловании

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Теги:  Россия  граждане  обмен  помилование 

1 августа — Mossovetinfo.ru — Вечером 1 августа сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича.

Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Р.Кригера.

Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена.

На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, сообщают РИА Новости. Отмечается, что это стало возможным благодаря целенаправленной работе компетентных органов, а также зарубежных партнеров. Как подчеркнули в ФСБ, россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России. При подготовке и проведении обмена все многочисленные вовлеченные стороны полностью выдержали достигнутые договоренности.

«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», — сказали в ведомстве.

Возвращенным на родину гражданам «в вину ставилось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами. При этом в целом ряде случаев вина задержанных и осужденных граждан России так и не была доказана». Все граждане России в ходе судебных слушаний и во время отбывания наказания свою вину не признали.

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Теги: 
Россия  граждане  обмен  помилование 

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