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В России
20.03.2025, 15:46
Президент Путин подписал указ о легализации находящихся в России граждан Украины
20 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в РФ ...
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В России
19.03.2025, 08:36
57 украинских беспилотников сбили над регионами России силы ПВО в ночь на 19 марта
19 марта — Mossovetinfo.ru — По информации Минобороны России, минувшей ночью над регионами России ПВО уничтожено и п...
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В России
18.03.2025, 18:20
Путин: в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества
18 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей...