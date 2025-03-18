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В России     20.03.2025 15:46

Президент Путин подписал указ о легализации находящихся в России граждан Украины

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Теги:  граждане  Украина  Россия  легализация  выезд  указ  Путин 

20 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в РФ граждан Украины. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане Украины, находящиеся в России без законных на то оснований, должны выехать из страны, либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение, говорится в указе президента Владимира Путина.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации», — говорится в указе.

Альтернативой выезду в документе предлагается легализировать правовое положение на территории России.

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Теги: 
граждане  Украина  Россия  легализация  выезд  указ  Путин 

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