Президент Путин подписал указ о легализации находящихся в России граждан Украины

20 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в РФ граждан Украины. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Граждане Украины, находящиеся в России без законных на то оснований, должны выехать из страны, либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение, говорится в указе президента Владимира Путина.



«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации», — говорится в указе.



Альтернативой выезду в документе предлагается легализировать правовое положение на территории России.