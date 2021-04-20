Другие материалы
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В России
20.04.2021, 20:37
Дважды сдавать тесты на COVID-19 нужно будет при приезде в Россию из любой страны
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Требование дважды сдавать тесты на коронавирус при возвращении в России, будет относится ко всем россиянам, из какой бы страны они не возвращались, уточнил Роспотребнадзор...
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В России
20.04.2021, 19:08
Прилетающие из Турции россияне должны дважды сдать тест на COVID-19
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании дважды по возвращении сдавать тест на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление опубликовано ...
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В России
20.04.2021, 17:00
МИД: чартеры на египетские курорты возобновятся в ближайшее время
20 апреля. Mossovetinfo.ru — В ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова. По сл...