В России 20.04.2021, 17:00 МИД: чартеры на египетские курорты возобновятся в ближайшее время

20 апреля. Mossovetinfo.ru — В ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова. По сл...