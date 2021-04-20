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В России     20.04.2021 19:08

Прилетающие из Турции россияне должны дважды сдать тест на COVID-19

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  Турция  тестирование 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании дважды по возвращении сдавать тест на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Дважды сдавать тест будет необходимо тем, кто вернется в Россию начиная с 1 мая. Сдать первый тест необходимо в срок не позднее, чем через 5 дней с момента въезда на территорию России. Повторный тест необходимо сдать не менее, чем через сутки после первого.

Результаты тестов должны быть предоставлены через портал госуслуг.

Ранее российские власти объявили о прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за роста заболеваемости COVID-19 в этих странах. Авиасообщение прекращено с 15 апреля.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  Турция  тестирование 

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