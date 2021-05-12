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В России     12.05.2021 09:47

Привитым от COVID-19 пассажирам предложили начислять бонусы

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Теги:  коронавирус  COVID-19  пассажирские перевозки  прививки  бонусы 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу рекомендовать всем крупным перевозчикам ввести бонусы для пассажиров, которые привились от коронавируса, сообщают «Известия».

По данным издания, S7 Airlines уже готовится ввести бонусы для привитых пассажиров в виде милей. По мнению общественников, бонусы могут предоставляться в разном формате: мили, виртуальные деньги (от 500 до 5 тысяч рублей) или какие-то другие варианты, организованные через программы лояльности компаний.

При этом, по мнению Общероссийского объединения пассажиров, программа бонусов для привитых от коронавируса пассажиров может быть распространена не только на авиаперевозки, но и на железнодорожные перевозки, а также поездки на такси и каршеринг.

По мнению авторов проекта, введение бонусов для вакцинировавшихся пассажиров, простимулирует россиян прививаться, позволит снизить риск третьей волны коронавируса, а в конечном счете ускорит открытие границ.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  пассажирские перевозки  прививки  бонусы 

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