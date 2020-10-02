2 октября. Mossovetinfo.ru - Ростуризм сообщил о возобновлении продаж туров по России с возможностью кешбэка, сообщает РИА Новости.



Продажи туров с кешбэком возобновятся с 15 октября и продлится до 5 декабря. Таким образом, на втором этапе купить туры с кешбэком можно будет почти два месяца в то время, как на первом этапе на продажу таких туров отводилась всего неделя.



Ранее правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года.



Программа туристического кешбэка была запущена в России 21 августа. В рамках программы туристы, покупая тур по России, могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура.