21 сентября. Mossovetinfo.ru - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице для граждан с детьми и сделать его постоянным , сообщают «Известия».
Соответствующее предложение ФНПР внесла в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы
Пособие для безработных с детьми было введено в качестве временной антикризисной меры, его начали выплачивать в апреле 2020 года. Размер пособия составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка.
ФНПР предлагает сделать данное пособие постоянным и увеличить его размер. Профсоюзы пока не предлагают конкретных цифр, однако речь может идти о выплате прожиточного минимума на ребенка, которое сейчас составляет 10,7 тысячи рублей.
По оценкам экспертов, если данное предложение будет принято, это потребует бюджетных расходов в размере 25-27 миллиардов рублей в месяц.
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