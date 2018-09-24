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В России
25.09.2018, 10:53
Программу льготной ипотеки для семей продлят до 2024 года
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Действие программы льготного ипотечного кредитования для семей, в которых рождаются второй или третий ребенок решено продлить до 2024 года, сообщает РИА Новости со сс...
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В России
25.09.2018, 08:57
Роскачество провело проверку рыбных консервов
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело исследование консервов из лососевых рыб, продающихся на российском рынке, сообщает пресс-служба ведомства. Всего были проверены консервы 23 ...
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В России
24.09.2018, 14:07
У контакт-центра Почты России изменился телефонный номер
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый телефонный номер появился в контакт-центре Почты России, сообщает пресс-служба компании. Теперь позвонить в контакт-центр можно по телефону 8 800 100 00 ...