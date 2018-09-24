25 сентября. Mossovetinfo.ru – Действие программы льготного ипотечного кредитования для семей, в которых рождаются второй или третий ребенок решено продлить до 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Татьяны Голиковой.



Программа была включена в национальный проект «Демография». Количество кредитных организаций, которые будут выдавать льготную ипотеку семьям, планируется увеличить в пять раз.



Специальная программа льготного ипотечного кредитования была запущена в ноябре 2017 года, о ее запуске объявил президент России Владимир Путин. Согласно программе те семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года рождаются второй или третий ребенок, имеют право получить ипотечный кредит под 6% годовых. С начала 2018 года подобных кредитов уже выдано на 2 миллиарда рублей.