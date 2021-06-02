09:34 В России ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей
09:10 В России Программу льготной ипотеки продлят на год с измененными условиями - СМИ
08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»
08:29 Город (Москва и область) Движение поездов в сторону Москвы затруднено на Горьковском направлении МЖД
08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг
08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»
08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг
11:04 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года
10:27 Город (Москва и область) Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве
09:11 В мире Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами
10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде