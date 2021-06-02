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В России     02.06.2021 09:10

Программу льготной ипотеки продлят на год с измененными условиями - СМИ

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Теги:  ипотека  льготная ипотека  продление 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Программу льготной ипотеки могут продлить на год - до 1 июля 2022 года, однако ее условия будут изменены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным агентства, вопрос продления программы обсуждался в конце мая на совещании президента России с членами правительства. Наиболее вероятным вариантом продолжения программы является продление до 1 июля 2022 года, при этом, ставка по ипотеке будет поднята до 7%, а лимит будет урезан до 3 миллионов рублей во всех регионах (сейчас 6,5 % годовых с лимитом стоимости квартиры до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге).

Ранее стало известно, что руководители 12 российских регионов обратились к федеральным властям с просьбой продлить программу льготной ипотеки, которая должна завершиться 1 июля 2021 года.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2021 года, позднее ее продлили до 1 июля 2021 года.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье. В тоже время, Набиуллина назвала ряд регионов, в которых программу можно продлить, так как спрос на недвижимость еще не восстановился.

В результате вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что до 1 июля правительство России примет решение о продлении программы льготной ипотеки в каждом конкретном регионе.

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Теги: 
ипотека  льготная ипотека  продление 

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