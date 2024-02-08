14 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время», - сообщает пресс-служба Кремля и публикует стенограмму выступления Президента России на Форуме
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Выступая на форуме Путин сказал, что в России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье.
«В предстоящие годы предстоит серьёзно изменить принципы, подходы к работе системы здравоохранения. Нам нужно настроить всю систему – от первичного звена до ведущих клиник, институтов – на сбережение здоровья граждан. Не количество оказанных услуг, а именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения.
Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий. Это в том числе технологии управления на основе данных, индивидуальные лекарства, новое медицинское оборудование и методы лечения заболеваний, подбор витаминов и режимы питания и так далее – всё это должно быть настроено на сбережение, укрепление здоровья, эффективное лечение конкретного человека, а также технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые уже становятся повседневной, обыденной практикой.
На первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний», - сказал Путин.
До форума Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины. Мэр доложил президенту России о модернизации системы здравоохранения столицы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Встречу транслировал телеканал «Москва 24».
«По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире, среди мегаполисов мира, и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву. Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили 2 млн кв. м медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник – это 200 зданий», – доложил Собянин.
Выступая на форуме будущих технологий Путин сказал:
«Вот сейчас только на выставке мне показали новейшие разработки, которые в нашей стране внедряются. Сергей Семенович в рентгенологическом центре Москвы показал, что делается в столице. Я не буду перечислять все институты, все наши компании, которые работают по этим направлениям, здесь и Росатом внедряет свои новейшие технологии, Курчатовский институт. Как ни странно, такие компании, как Роснефть, которые не имеют прямого отношения к медицине, тем не менее, включаются, скажем, и вкладывают имеющиеся у них свободные ресурсы в разработку по линии генной инженерии, генетики в целом и так далее. Большое количество российских компаний под руководством Министерства здравоохранения, Правительства Российской Федерации работает на медицину и науку, которая так или иначе с ней связана. Я не сомневаюсь, что это принесет серьезные, заметные результаты для наших граждан.
Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онкованкцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии. Безусловно, сейчас много ярких открытий, и мы ждем таких открытий в будущем.
В общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих ученых и врачей, специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики генетических заболеваний».
ФОТО: На пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время». Фото: Алексей Майшев, РИА «Новости» и сайт Президента России.