 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     14.02.2024 19:58

Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  медицина  здоровье  Россия  Путин  Собянин  форум будущих технологий  современные медицинские технологии 

14 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время», - сообщает пресс-служба Кремля и публикует стенограмму выступления Президента России на Форуме.

Выступая на форуме Путин сказал, что в России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье.

«В предстоящие годы предстоит серьёзно изменить принципы, подходы к работе системы здравоохранения. Нам нужно настроить всю систему – от первичного звена до ведущих клиник, институтов – на сбережение здоровья граждан. Не количество оказанных услуг, а именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения.

Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий. Это в том числе технологии управления на основе данных, индивидуальные лекарства, новое медицинское оборудование и методы лечения заболеваний, подбор витаминов и режимы питания и так далее – всё это должно быть настроено на сбережение, укрепление здоровья, эффективное лечение конкретного человека, а также технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые уже становятся повседневной, обыденной практикой.

На первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний», - сказал Путин.
Путин, Форум будущих технологий
До форума Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины. Мэр доложил президенту России о модернизации системы здравоохранения столицы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Встречу транслировал телеканал «Москва 24».

«По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире, среди мегаполисов мира, и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву. Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили 2 млн кв. м медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник – это 200 зданий», – доложил Собянин.

Выступая на форуме будущих технологий Путин сказал:

«Вот сейчас только на выставке мне показали новейшие разработки, которые в нашей стране внедряются. Сергей Семенович в рентгенологическом центре Москвы показал, что делается в столице. Я не буду перечислять все институты, все наши компании, которые работают по этим направлениям, здесь и Росатом внедряет свои новейшие технологии, Курчатовский институт. Как ни странно, такие компании, как Роснефть, которые не имеют прямого отношения к медицине, тем не менее, включаются, скажем, и вкладывают имеющиеся у них свободные ресурсы в разработку по линии генной инженерии, генетики в целом и так далее. Большое количество российских компаний под руководством Министерства здравоохранения, Правительства Российской Федерации работает на медицину и науку, которая так или иначе с ней связана. Я не сомневаюсь, что это принесет серьезные, заметные результаты для наших граждан.

Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онкованкцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии. Безусловно, сейчас много ярких открытий, и мы ждем таких открытий в будущем.

В общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих ученых и врачей, специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики генетических заболеваний».

ФОТО: На пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время». Фото: Алексей Майшев, РИА «Новости» и сайт Президента России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
медицина  здоровье  Россия  Путин  Собянин  форум будущих технологий  современные медицинские технологии 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:58 В России Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения

10:09 В России Президент РФ подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

07:06 Город (Москва и область) В этом году приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам - Собянин

11:56 Город (Москва и область) Наталья Сергунина: 400 бесплатных экскурсий организовано в честь Всемирного дня гида

09:19 Мнения Володин: предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд - кощунство

Актуальные материалы

19:02 В России Путин: 3,5 миллиона человек работает в оборонке, создано 520 тысяч новых рабочих мест

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru