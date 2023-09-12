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В России     13.09.2023 08:34

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

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Теги:  Путин  Ким Чен Ын  встреча  космодром 

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры осмотрели объекты нового космодрома – сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Пояснения давали руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук", - говорится в сообщении.

Фото - С Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный (Фото: Владимир Смирнов, ТАСС, сайт Кремля)


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Теги: 
Путин  Ким Чен Ын  встреча  космодром 

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