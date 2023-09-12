13 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящи...

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Во...

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября ...