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В России     14.03.2019 14:42

Путин: к 2024 году ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%

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Теги:  Владимир Путин  ипотека 

14 марта. Mossovetinfo.ru – К 2024 году ставки по ипотеке в России должнгы опуститься ниже 8%, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Путина, до 8% ставка должна опуститься в ближайшей перспективе, а к 2024 году ставка по ипотеке должна составлять 7,8-7,9%. Президент России выразил уверенность, что правительству совместно с бизнес-сообществом удастся достигнуть этой цели.


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Теги: 
Владимир Путин  ипотека 

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