14 марта. Mossovetinfo.ru – К 2024 году ставки по ипотеке в России должнгы опуститься ниже 8%, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.



По словам Путина, до 8% ставка должна опуститься в ближайшей перспективе, а к 2024 году ставка по ипотеке должна составлять 7,8-7,9%. Президент России выразил уверенность, что правительству совместно с бизнес-сообществом удастся достигнуть этой цели.