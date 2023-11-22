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В России
28.11.2023, 17:44
Путин: Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, сказал Президент Росси...
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В России
23.11.2023, 13:05
Бастрыкин: В России всегда была важна национальная идея, национальная идеология, нужно закрепить ее в Конституции
23 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Иванович Бас...
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В России
22.11.2023, 15:19
Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-минис...