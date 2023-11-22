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В России     28.11.2023 17:44

Путин: Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира

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Теги:  Путин  Россия  мир  свобода  Всемирный русский народный собор  выступление  Настоящее и будущее Русского мира 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, сказал Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора в формате видеоконференции, сообщается в стенограмме выступления, опубликованной пресс-службой Кремля.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен.

Мы знаем, какой угрозе противостоим. Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но, повторю, против всех народов России это направлено», - сказал Путин.

Центральная тема форума, посвящённого 30-летию образования организации, – «Настоящее и будущее Русского мира».

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Теги: 
Путин  Россия  мир  свобода  Всемирный русский народный собор  выступление  Настоящее и будущее Русского мира 

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