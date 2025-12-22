Путин на площадке метрополитена провел совещание по вопросам развития автономных систем

16 января— Mossovetinfo.ru — Президент России провёл совещание по вопросам развития автономных систем. Встреча прошла на площадке электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Перед началом совещания Владимир Путин осмотрел выставку о беспилотных технологиях, развёрнутую на площадке метродепо.



Во вступительном слове Президент отметил, что участники совещания на экспозиции познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности.



«Нужно прямо сказать: это впечатляет – и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас, формируют настоящую экономику автономных систем. Закономерно, что эта тема сейчас находится в центре внимания всех ведущих стран, во многом определяет их конкурентоспособность в гражданской, да и в оборонной сфере», - сказал Путин.



«Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы всё ещё существенно отстаём от некоторых других стран. Например, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси. Что ещё важнее: в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники. Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем», - также сказал Путин.



Путин считает внедрение беспилотной техники не модой, а необходимостью.



«Хотел бы повторить еще раз: внедрение в жизнь автономных, беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов, обеспечить безопасность, а значит, суверенитет – в конечном итоге – России», - сказал Путин..



Путин поручил представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем, подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.



Фото: сайт Кремля, Валерий Шарифулин, ТАСС --- Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе осмотра выставки развития автономных систем.