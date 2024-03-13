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В России     18.03.2024 08:08

Путин набрал более 87% голосов по итогам обработки 99% протоколов

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Теги:  Президент  выборы  Путин  ЦИК 

18 марта — Mossovetinfo.ru — После обработки 99,66% протоколов по итогам голосования на президентских выборах Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,32% голосов, сообщает ЦИК. Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,82%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%. Явка по всем регионам составила 74,22% (данные на 18:00 мск).

Как сообщил ЦИК, в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Москвы и Калининграда Владимир Путин набрал 87,4%, Владислав Даванков — 6,28%, Леонид Слуцкий — 3,76%, Николай Харитонов — 2,56%. Явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей составила 94%. Голосования в системе ДЭГ прошло в 29 регионах.


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Теги: 
Президент  выборы  Путин  ЦИК 

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