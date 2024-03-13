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В России
18.03.2024, 08:08
Путин набрал более 87% голосов по итогам обработки 99% протоколов
18 марта — Mossovetinfo.ru — После обработки 99,66% протоколов по итогам голосования на президентских выборах Владимир...
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В России
16.03.2024, 11:00
Только за последнюю неделю уничтожено три американских комплекса «Patriot» - Минобороны
16 марта — Mossovetinfo.ru — Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных сис...
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В России
13.03.2024, 09:29
Путин: у РФ не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же
13 марта — Mossovetinfo.ru — Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тог...