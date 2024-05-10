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15.05.2024, 11:49
Путин назначил в пяти регионах врио губернаторов
15 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернаторов (...
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12.05.2024, 10:04
Справедливая Россия не поддержит 11 из 26 кандидатов в Правительство России - Миронов
12 мая — Mossovetinfo.ru —Справедливая Россия не поддержит 11 из 26 кандидатов в Правительство России, внесенных в Гос...
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В России
10.05.2024, 16:49
Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства РФ
10 мая — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Председателя Правител...