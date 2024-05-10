Путин назначил в пяти регионах врио губернаторов

15 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернаторов (врио) в пяти регионах России в связи с переходом ранее работавших губернаторов на федеральные должности в Москве.



Врио губернатора Калининградской области назначен Алексей Беспрозванных. Предшественник Антон Алиханов, накануне возглавивший Минпромторг РФ.



Врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса назначен Илья Середюк. Он сменил на должности Сергея Цивилева, ставшего министром энергетики.



Врио губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов. Роман Старовойт, ранее занимавший этот пост, возглавил министерство транспорта.



Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев. Экс глава региона Алексей Дюмин назначен помощником президента России.



Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев, возглавлявший регион, назначен министром спорта РФ.