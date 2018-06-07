7 июня. Mossovetinfo.ru – Соцсети в России закрывать не собираются, заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», отвечая на вопрос о возможном блокировании в России Instagram и YouTube.



Отвечая на вопрос о блокировке мессенджера Telegram, президент России заявил, что на первом месте должна стоять безопасность.



«Когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку, вовремя принять решение, потому что она зашифрована, как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности - в первую очередь. <…> Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего — запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения», - заявил Путин.



В марте Роскомнадзор уведомил администрацию мессенджера о необходимости передачи ключей шифрования сотрудникам ФСБ. В ответ представители Telegram заявили, что не имеют технической возможности передать ключи шифрования. 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Позднее было объявлено, что действие суда не вступило в силу.