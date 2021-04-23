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В России     23.04.2021 13:24

Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

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Теги:  Владимир Путин  Путин  майские праздники  выходные 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в пятницу подпишет указ о том, что дни между майским праздниками станут нерабочими, об этом президент заявил на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой.

С предложением сделать дни между первомайскими праздниками и Днем Победы выходными выступила Анна Попова. По мнению специалистов Роспотребнадзора разорванные майские каникулы заставят людей больше пользоваться общественным транспортом, люди будут уезжать за город, возвращаться обратно. Все это несет риск распространения коронавируса.

В связи с этим Роспотребнадзор предложил сделать непрерывными майские праздники.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Предполагалось, что между первомайскими праздниками (с 1 по 3 мая), и Днем Победы (с 8 по 10 мая) дни с 4 по 7 мая будут рабочими.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что предложения продлить майские праздники есть, но никаких решений на эту тему пока не принималось.

В среду, 21 апреля, в послании Федеральному собранию президент России заявил, что коронавирус пока еще не побежден и остается прямой угрозой.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  майские праздники  выходные 

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